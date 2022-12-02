Hak Sen: “Yıllardır kamuya tek bir engelli istihdamı yapılmamıştır”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen) Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak ülkede engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımından söz etmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Sosyal ve altyapısal birçok eksiklik yüzünden engellilerin hayata tam katılımlarının engellenmiş durumda olduğunu ifade eden Göçer, sorunların başta istihdam, eğitim, sağlık ve altyapı konularında olduğunu vurguladı.

“Yıllardır kamuya tek bir engelli istihdamı yapılmamıştır”

Yıllardır kamuya tek bir engelli istihdamı yapılmadığını dile getiren Göçer, şöyle devam etti:

“700'e yakın engelli bireyimiz iş beklemektedir. Engellileri Koruma Rehabilitasyon ve İstihdam Yasası'na göre her 25 çalışandan 1'inin engelli olma zorunluluğu olmasına rağmen yasa uygulanmıyor. Belli özel günlerde göstermelik sosyal medya paylaşımları, samimi olmayan ziyaretler ve benzeri faaliyetlere artık tahammülüz kalmamıştır. Somut adımlar, gerçek icraatlar görmek istiyoruz. Devleti yasayı uygulamaya ve uygulatmaya davet ediyoruz. Hala bugün devlet dairelerinin engelli erişimine uygun olmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Devletin ve yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Unutmayın engelli bireylerimiz ayrıcalık değil fırsat eşitliğini istemektedir. Sendikamız Haksen çalışan veya çalışamayan engelli bireylerimiz adına yapılacak olan icraatlarına takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecektir. Haklı hak arayışlarımızda geri adım atmayacağımızdan ve her türlü mücadeleyi artırarak devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”