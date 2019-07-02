Hak Sen: "Yüzde 2 kesinti kabul edilemez"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), “hükümetin yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı hakkından yüzde 2 kesintiye gitmesinin” kabul edilemez olduğunu ifade etti.

HAK-SEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Dörtlü hükümet döneminde bazı yetkili sendikaların sessiz kalması ile önce askıya alınan sonra enflasyonun yavaşlaması ile dondurulmuş ilk üç ay ile ikinci üç ayın birleştirilmesiyle verilen rakamdan yüzde 2 fazlalık bahane edilmektedir Ama üç aylık geç ödeme hesaba katılmamaktadır” iddiasında bulundu.

Hayat pahalılığı ile enflasyonun aynı şey olmadığını iddia eden Yılmaz, hayat pahalılığı ödeneğinin maaşla geçinenlerin satın alma gücünü koruyacak rakam olduğunu ifade etti.