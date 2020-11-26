Hak Sen’den kamudaki engellilerin özlük haklarının iyileştirilmesi içim girişim

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamuda istihdam edilen engellilerin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi adına Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ile görüşme gerçekleştirdi.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu Çalışma Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmede, konuya gereken tüm desteğin verildiği ve çalışmanın da hızlı bir şekilde sürdüğü bilgisini aldı.

Büyükoğlu konuyla ilgili açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile daha önce yapılan görüşmeler sonucunda engellilerin çalıştıkları kurumlarda ek tahsisat ya da tazminatı gibi haklardan eşit şekilde faydalanabilmesi için tüzük değişikliği yapılması için talimat verildiğini öğrendiklerini belirtti.

Bu gelişmenin ardından konunun aciliyetini ve detaylarını görüşmek adına dün Haksen Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer’le birlikte Ongan ile görüştüklerini kaydeden Büyükoğlu, “Çalışma Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmede, konuya gereken tüm desteği verdikleri ve çalışmanın da hızlı bir şekilde sürdüğünün bilgisini aldık ve sorunların aşılması yönünde görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Büyükoğlu konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.