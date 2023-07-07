HAKSEN: “Asgari Ücret En Düşük Kamu Çalışanı Maaşına Eşitlensin, HP 2 Ayda 1 Yansıtılsın”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa eşitlenerek, komisyonun keyfini beklemeden artabilen bir duruma getirilmesi gerektiğini savundu.

Erşangil ayrıca, Türk Lirasının değer kaybı ve piyasadaki pahalılığa da dikkat çekerek,

Hayat Pahalılığı’nın maaşlara iki ayda bir yansıtılması kararının da derhal alınması gerektiğini belirtti.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil’in açıklaması şöyle:

“İstatistik kurumu 6 aylık hayat pahalılığı oranlarını %33.32 olarak açıkladı. Şimdi gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. Çalışma Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla, Asgari ücretin hayat pahalılığı oranında, hatta biraz üzerinde olacağı beklentisi yaratıldı. Ancak beklenti gerçekleşse bile, asgari ücretlinin 1 ayda alacağı ücret, brüt 18bin tl dolaylarında olacak. Oysa en düşük memur maaşı yaklaşık brüt 25479 tl oldu. Hayat Pahalılığı artışı olmadan 5 Bin 550 tl olan fark, 7 Bin 397 tl’ye çıkmış durumda.

Bunun yanı sıra, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesiyle birlikte; emekçilerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lütfedip toplanarak gerçekleştirdiği hantal karar alma sürecinden, ve yine özel sektör emekçisinin temsil edilmediği bu komisyondan lütfedilirce çıkan bir ücretle geçinmeye çalışma mahkumiyetinden kurtulacak olması da oldukça önemlidir.

Bu uygulama gerçekleşmediği sürece asgari ücretlilerin maaşı ile en düşük kamu çalışanı maaşı arasındaki fark sürekli açılacak, emekçi asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hantal ve sorunlu yapısına muhtaç bırakılmaya devam edecektir. Talebimiz, asgari ücretin derhal en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığının da mevcut enflasyonist koşullar devam ettiği sürece 2 ayda bir maaşlara yansıtılacak şekilde düzenlenmesidir.”