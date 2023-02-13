HAKSEN: “Bu Acının Tarifi Yok! Sorumlular Yargılanmalı”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Salih Erşangil, tüm Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna başsağlığı dileyerek, uygunsuz yapıların müteahhitlerine ve bu yapılara onay veren yetkili mercilere tepki gösterdi.

Erşangil, “Bu acının tarifi yok, kayıplarımızın telafisi yok. Ancak en azından adalet sağlanmalı, sorumlular hesap vermeli” dedi.

Türkiye’de yaşanan ve aralarında KKTC vatandaşlarının da olduğu on binlerce insanın hayatını kaybettiği depreme ilişkin açıklamaya yapan Erşangil, yaşananların “doğal afet” veya “kaderle” açıklanamayacağını kaydetti. Erşangil, depremin de, deprem tedbirlerinin de bilimsel olduğunu vurguladı.

- “Aynı mahallede, sapasağlam duran yapılan bulunmaktadır”

Salih Erşangil, “Dünyada depremlerden dersini almış, yapılarını buna uygun tasarladığı için çok daha şiddetli depremlerden etkilenmeyen ülkeler vardır. Keza Türkiye’nin depremden etkilenen bölgelerinde de, ayni mahallede, sapa sağlam ayakta duran yapılar bulunmaktadır. Yıkılan binalarla ilgili ise uzmanlar sadece enkaz görüntüleri üzerinden, binanın nasıl malzemeden çalınarak, insan canını tehlikeye atarak yapıldığını kolaylıkla yorumlayabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı, öğretmenleri ve ailelerini kaybettiğimiz, Adıyaman’daki İsias Otel’de, insan canını hiçe sayan bu aşağılık kar hırsının en önemli örneklerindendir” diyen Erşangil, söz konusu binayla ilgili tüm sorumlular hakkında başlatılan girişimlerin ülke makamları tarafından yakından takip edilmesi, sürecin hızlandırılması ve başta acılı aileler olmak üzere, toplum olarak yaşanılan bu acıya yol açanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

“Adalet, kaybettiğimiz evlatlarımızı geri getirmeyecekse de, evlatlarımıza en azından bu kadarını borçlu olduğumuz kesindir” diyen Erşangil, bu tarifi zor acıya karşı tüm ailelere sabır ve dayanma gücü diledi.