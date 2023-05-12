HAKSEN engelli çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı tasarıyı Taçoy'a sundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), engelli kamu çalışanlarının mezuniyet durumlarına göre yapılan barem düzenlemesi ve gelebilecekleri son kademedeki durumlarıyla ilgili mağduriyetin giderilmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret etti.

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, ziyarette Bakan Taçoy’a, Sendika tarafından konuyla ilgili hazırlanan

yasa çalışması sunuldu.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil ile HAKSEN Genel Sekreteri ve Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer’in yer aldığı ziyarette, engellilerin istidamı konusunda da talepte bulunulduğu kaydedildi.

HAKSEN Genel Sekreteri ve Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, engelli kamu çalışanlarının mezuniyet durumlarına göre yapılan barem düzenlemesi ve gelebilecekleri son kademedeki durumlarıyla ilgili mağduriyetin giderilmesi adına hazırladıkları yasal düzenlemeyi Bakana sunduklarını kaydetti.

Engelli istihdamı konusunu da görüştüklerini kaydeden Göçer, “Her zaman mücadelemizin önemli bir parçası olan engelli çalışanların haklarının yanı sıra, özel sektörün geneli için kanayan yara olan asgari ücret ve ihtiyat sandığı sorunlarıyla ilgili de bakan Taçoy ile fikir alışverişinde bulunarak görüşlerimizi ifade ettik” dedi.

Göçer, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi konusunu da gündeme getirdiklerini ifade etti.