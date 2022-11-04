Hal Yasa Tasarısı’nın komitedeki genel görüşmesi tamamlandı, madde madde görüşülmesine başlandı

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün Komite Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı. Komite, Hal Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamlayarak, tasarıyı madde madde görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, “Hal Yasa Önerisi (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili) (Y.Ö No: 5/1/2022)” ve “Hal Yasa Tasarısı (Y.T No: 36/1/2022)” gündemi ile toplandı.

“Hal Yasa Önerisi”ni, “Hal Yasa Tasarısı” altında birleştirerek, görüşme kararı alınan Geçici ve Özel Komite, ilgili yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı ve tasarıyı madde madde görüşmeye başladı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya, Komite Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Komite üyesi UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Belediyeler Birliği, KKTC Seracılar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer de katılarak, görüşlerini aktardı.