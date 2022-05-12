Halk Dansları Federasyonu yeni oyunların sunumu şöleni düzenlenecek

Gençlik Dairesi’ne bağlı Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHD) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “Federasyon Yeni Oyunların Sunum Şöleni” düzenleyecek.

Şölen 15 Mayıs Pazar günü Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon’da saat 19.30’da başlayacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHD) Başkanı Özlem Kadirağa şölenle ilgili bilgi vererek, halkı katılmaya davet etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, federasyonun ülke kültürü için canla başla çalıştığını ortaya çıkan yeni oyunların sahneleneceğini belirtti.

Eren, başta Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

KTHD Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’da şölenle ilgili bilgi verirken, idarecisi, eğitmeni, dansçısı müzisyeni, halk oyunlarına emek verenlerin katkılarıyla 20 dernek, 29 eğitmen ve 258 dansçının görev yapacağı bir şölen gerçekleşeceğini kaydetti.

Göreve geldikleri günden beri halkoyunlarında herkesin kabul edeceği en doğru en güzel uygulamalara beraber ulaşacakları sözünü verdiklerini belirten Kadirağa, bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Kadirağa, desteklerinden ötürü, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, dernek başkanlarına, teknik komite, eğitim komite ve kostüm komite üyelerine, eğitmenlere ve dansçılara teşekkür etti.