"Halk hala daha tavuk etini pahalıya tüketiyor ama ithalattaki uygulamasıyla piyasa normalleşti”

Meclis'te ilk sözü alan UBP milletvekili Dursun Oğuz, tarım ve hayvancılıkla ilgili konuştu.

Daha sonra Tarım Bakanı Erkut Şahali, Oğuz’a yanıt verdiği konuşmasında, “İletişim eğitimi aldım reklamcılığa özel ilgilim var. Görsellerimizden yararlanmanızdan memnuniyet duydum” dedi.

Şahali, Tarım Bakanlığı’nın bu uygulamasının reklam değil, bilgilendirme faaliyeti olduğunu, bunun için tek kuruş harcanmadığını, mesai kaybının da olmadığını söyledi.

Oğuz’un ödemelerle ilgili açıklamasına işaret eden Bakan Şahali, “Bütçe açıldı ödemeler bu nedenle başladı” dedi

Şahali, “Toprak Ürünleri Kurumu, alacaklarını Maliye Bakanlığı’ndan tahsil etmesinin ardından 2016’da ürün bedellerini ödemek için Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan aldığı borcu fona ödeyecek” dedi.

Bakan Şahali, borcun 16 milyon TL olduğunu da anımsattı.

Tarım Bakanı Şahali, “Dursun Oğuz narenciye konusundaki bilgilerini güncellemeli” diyerek bu alandaki verileri paylaştı.

Şahali, zarar gören narenciye üreticilerinin tazmini konusunda Bakanlar Kurulu’ndan karar üretildiğini de kaydetti.

Şahali, “Mandora ve Valensiyada üretici sorun yaşamayacak” dedi.

Narenciye üretimindeki gerilemenin iki nedeni olduğunu, üretim alanlarının küçüldüğünü söyleyen Şahali, “Temel sebep suda meydana gelen bozulma. Yerel su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi en önemli husus” dedi.

Bir gazetede bugün manşet olan ve “Tüm tarım ürünlerinden fona para kesilmeye başlandı” konulu habere değinen Şahali, “Bu Tarım Sigorta Fonu’nun ve Tarım Bakanlığının yeni yaptığı bir şey değil. Yeni mevzuat söz konusu değil, düzenleme mevzuatın uygulanmasının kolaylaştırılmasıyla ilgili” dedi.

Tarım konusunda da konuşan Şahali, “Renkli mazot bu şartlarda ülkede uygulanabilir değil. Gerçekçi olmak lazım” dedi.

Küçük ve büyükbaş hayvan için alt sınırın belirlenmesinin önemli olduğunu kaydeden Şahali, bir hayvanı olan üreticiye dahi destek verildiğini söyledi.

Hayvan üreticilerinin yarın yapacağı araçlı eyleme işaret eden Şahali, bugün öğle saatlerinde hayvan üreticileri ile bir araya geleceklerini, hayvancılık sektöründeki sorunların kalıcı çözümü için çalıştıklarını söyledi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun karma hayvan yemi, mısır, kepek ve soya ile piyasaya dahil olmasının önemli olduğunu söyleyen Şahali, “Kepek deyip bu konuyu hafife almak doğru değil” dedi.

19 ton piliç eti ithal edildiğini kaydeden Şahali, “Kuzey Kıbrıs halkı hala daha tavuk etini pahalıya tüketiyor ama bizim yapmış olduğumuz ithalat uygulamasıyla piyasan normalleşti” dedi.

Tarımsal ürünlerle ilgili analizlere işaret eden Şahali, “Maalesef pek çok hassas sistemin bakım anlaşması yapılmadı. Sabit protokol yok. Bu bizim için öğretici bir deneyim. Mevzuatta açık var. Bunun geliştirilmesi şart” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:59