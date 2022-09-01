Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlikler

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek. Etkinlik programı, cumartesi günü yapılacak “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile başlayacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla, hafta boyunca çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenlenecek. 3 Eylül Cumartesi günü, katılımcıların beyaz tişört giymesinin istendiği “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı resmi Facebook sayfasında yayınlanacak olan ve konusunda uzman kişilerin vereceği canlı eğitimlere katılacak kişilere çeşitli hediyeler de verilecek. Canlı eğitimlerde sorulan sorulara doğru yanıt veren 20 kişi hediye almaya hak kazanacak ve hediye sahipleri 9 Eylül Cuma saat 20.00’de yapılacak çekiliş ile belirlenecek.

Hafta boyunca yapılacak etkinlikler şöyle:

3 Eylül Cumartesi

Sağlıkla Kal Yürüyüşü

3 Eylül Cumartesi sabah 09.00’da Dereboyu Avenue önünde buluşulacak ve 09.30’da yürüyüş başlanacak. Yürüyüş, Pronto çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’ta sonlanacak.

Kuğulu Park’ta halka bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtılacak ve çocuklar için el boyama etkinliği yapılacak.

4 Eylül Pazar

Sanat ile Sağlığa Sarıl (2-16 yaş arası çocukların sanatla buluşması)

Yer: İpek Denizli Sanat Atölyesi/Girne

Saat:17.00

5 Eylül Pazartesi

Kronik Böbrek Yetmezliği Semineri

Doç. Dr. Düriye Deren Oygar (Sağlık Bakanlığı Müsteşarı)

Saat:18.30-19.30

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.

6 Eylül Salı

Koruyucu Ruh Sağlığı Kapsamında Stresle Baş Etme ve Öfke Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Abatay

SOS Gençlik Evi/Girne

Saat:15.30

6 Eylül Salı

Kalp Damar Hastalıkları Semineri

Dr. Hasan Feray

Saat:18.30-19.30

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.

7 Eylül Çarşamba

Koruyucu Ruh Sağlığı Kapsamında Stresle Baş Etme ve Öfke Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Abatay

Yer: Kadın Sığınma Evi/Lefkoşa

Saat: 14.00

7 Eylül Çarşamba

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Semineri

Dr. Pembe Derin Oygar

Saat:18.30-19.30

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.

8 Eylül Perşembe

Alzheimer ve Demans Eğitim Semineri

Dr. Nil Ergün Eledağ

Saat:18.30-19.30

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.

8 Eylül Perşembe:

Sağlıcakla Kal (Halk Konseri)

Solist: Deniz Oral

Yer: Lefkeliler Hanı/Lefkoşa

Saat:19.30

9 Eylül Cuma

Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Bağımlılıkta Toplumun Rolü ve Katkısı

Yrd. Doç. Dr. Berna Arifoğlu

Saat:18.30

Yer: Atatürk Meydanı (Dikilitaş) Lefkoşa

9 Eylül Cuma:

Etiket Okuma Semineri

Gıda Mühendisi Ülfet Kayalar Bicen

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevrim içi olarak verilecek.