Halka talepkar olması için çağrı

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) toplumsal altyapı seferberliği başlatılması konusunda halkı, talepkar olmaya davet etti.

İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat yazılı açıklamasında, doğal felaketlerin altyapı eksikleri nedeniyle ülkede can almaya başladığına dikkat çekerek, doğal afetlerde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Altyapı sorunlarının makro düzeyde ulusal seferberlik halinde çözülmesi gereken bir sorun haline geldiğini ifade ederek, gerek Anavatan gerekse AB destekleriyle şartsız ve ivedilikle yurt çapında yol, su, elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye sistemleriyle ilgili ciddi çalışmalar başlatılmalı ve derhal uygulamaya geçilmelidir” dedi.

Mevcut altyapı sorunlarının belediyelerin gücünü aştığını belirten Kürşat, “Birkaç kilometre yolu aylardır tamamlayamayan….Türkiye’den büyük yatırımlarla getirilen suyu denize akıtan bir yaklaşım sadece siyasi bir eleştiri konusu değil, bürokrasi sisteminin ne denli aksak bir yapıya sahip olduğunu da bizlere göstermektedir” ifadelerini kullandı