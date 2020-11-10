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“Halkın beklentilerini boşa çıkaran HP bize hükümeti kurma noktasında akıl veriyor…”

“Halkın beklentilerini boşa çıkaran HP bize hükümeti kurma noktasında akıl veriyor…”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Halkın Partisi’ni (HP) eleştirdi.

Şahiner, “hadsizliğin böylesi” diyerek HP’nin bugün CTP’ye hükümeti kurma noktasında akıl verdiğini belirterek, “elinizi taşın altına koyun diyor. Ne kadar 'geniş' yürekliymişsiniz meğer...” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Şahiner’in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hadsizliğin böylesi!

Bu topluma hiçbir şey verememiş, söyledikleri ile yaptıkları bağdaşmayan, halkın beklentilerini boşa çıkarmış bir Halkın Partisi bugün bize hükümeti kurma noktasında akıl veriyor, elinizi taşın altına koyun diyor.

Ne kadar "geniş" yürekliymişsiniz meğer...”

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