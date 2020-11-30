Halkın Partisi 4'lü koalisyon için görüşmeye devam dedi

Halkın Partisi’nin hükümet kurulması çalışmalarını yakından ilgilendiren Parti Meclisi toplantısı arasında Genel Başkan Vekili Yenal Senin açıklama yaptı.

Senin’in alınan karar gereği mevcut seçim hükümeti için görüşmelerin devam etmesi yönünde şahsına yetki veridliğini söyledi.

Senin, süreci daha fazla uzatmadan diğer partilerle görüşüp partilerinin görüşlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

Genel Başkan Vekili Senin, bugüne kadar yaşanan tecrübeleri de değerlendirerek görüşmelerde prensipleri dile getireceklerini kaydetti.

Senin'in açıklamasının ardından Parti Meclisi toplantısı devam etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 23:08