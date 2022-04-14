Halkın Partisi: “Belediyeler reformunun ortak akılla yapılması için katkı koymaya hazırız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet, eylemde olan Mağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek, çalışanların sıkıntı ve endişelerini dinledi.

Ziyarette, Genel Başkan Özersay’a HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Merkez Yürütme Organı üyeleri Özgür Vehit ve Batur Sağlamer katıldı.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay ziyarette yaptığı açıklamada, “İç ve dış denetimlerin çok daha etkili şekilde yapılacağı, bütçe ve harcamaların, personel yapısının daha net kurallara bağlanacağı bir reform kaçınılmazdır. Biz oluşturulacak bir ortak komitede bunun ortak akıl ile yapılması için elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız” ifadesini kullandı.

Halkın Partisi heyeti, ayrıca, Mağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek hem vatandaşların, hem de esnafın fiyatlara ve piyasaya ilişkin sıkıntılarını dinledi.