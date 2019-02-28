Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerine devam ediyor

Halkın Partisi, ilçe Başkanı Reşat Kansoy ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu ile birlikte ilçe yönetim kurulu üyeleri dün akşam ilk önce Serhatköy muhtarı Cavit Sekmen'i Serhatköy Spor Kulübü'nde ziyaret etti.

Ardından da Şahinler köyüne geçerek köy muhtarı Halil Yangın ve köy halkının katılımı ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Sohbet toplantısında, AB projesi olan "Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları Deposu ile Transfer İstasyonu" kurulması için Şahinler köyünün seçilmesine ilişkin tepkili olan köy halkının görüşleri dinlendi.

Bunun yanında, her iki köy halkı da önceki hükümetler tarafından alt ve üst yapıları tamamlanmamış şekilde, kırsal kesim arsalarının plansızca dağıtımının yapılmasının kaosa neden olduğunu ifade ederek mağduriyetlerini dile getirdi.