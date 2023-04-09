Halkın Partisi ilçe kongrelerini tamamladı

Halkın Partisi (HP) Lefke, Güzelyurt ve Girne ilçe kongrelerini yaparak ilçe başkanlarıyla yeni ilçe yönetim kurulu üyelerini belirleyerek tüm ilçe kongrelerini tamamladı.

Bugün yapılan ilçe kongreleriyle Lefke İlçe Başkanlığı görevini Murat Helvacı, Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini Aykut Erişir, Girne İlçe Başkanlığı görevini ise Çağın Çağatay Karataş ise ütlendi. İlçe kongreleri sırasında konuşma yapan Genel Başkan Kudret Özersay “16 Nisan olağan genel kongremizle Halkın Partisi’nde yeni bir dönem başlayacak. Memleketimiz çok zor günlerden geçiyor ama bu günleri geride bırakmak için çürümüş siyasete karşı birlikte mücadele edeceğiz, ‘önce memleketim’ diyeceğiz ve güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Halkın Partisi olağan genel kongresi ise 16 Nisan tarihinde yapılacak. Gelecek hafta yapılacak Halkın Partisi olağan genel kongresinde Genel Başkan ve Parti Meclisi üyeleri belirlenecek.

“Zamanla bazı şeyler çok daha iyi anlaşılacak”

HP lideri Özersay “menfaat beklentisi olmadan memleketini seven insanların yeniden bir araya gelmesiyle Halkın Partisi yeni bir döneme giriyor. Bir yıl önce siyaseten bir tavır ortaya koyan Halkın Partisi demokrasi ve Halk iradesi yok sayılarak kurulan böyle bir hükümetle aynı çatı altında görev yapmayı kabul etmemiş, karşı çıkmış ve koltuk uğruna ilkelerinden vazgeçmemiştir. Aradan geçen bir yıllık sürede şimdi toplumun farklı kesimlerince çok daha iyi anlaşılıyor olduğumuzu görüyoruz. Seçim zamanını beklemeden başlattığımız düzenli köy ve bölge ziyaretlerimizle zamanla bazı şeylerin, örneğin Halkın Partisi’nin bu ilkeli duruşunun çok daha iyi anlaşıldığını gözlemliyoruz” dedi. Özersay “toplumun büyük bir bölümü siyaseti artık takip dahi etmiyor, tabi ki insanımıza hak vermemek elde değil. Yapılan seçimlere yani sandık sonuçlarına itibar edilmez, seçilenler bir kenara atılır keyfi şekilde hükümetler kurulur, başbakanlar atanır, bakanlar belirlenmeye kalkılırsa Halk elbette siyasete soğur. Seçmenin seçilmenin anlamsızlaştırıldığı bir dönemden geçtik. Ülkenin bağımsızlığı, Halk iradesine saygı ve demokrasi işte tam da bu açıdan hayati önem taşır. Zamanla her şey çok daha iyi anlaşılacak. Halkın Partisi Kıbrıs Türkünün kendi kendini yönetme hakkına ve bağımsızlığına sözde değil gerçek anlamda inanan ve sahip çıkan bir partidir. Bir yıl önce alınan Meclis’ten çekilme kararı bu ilkelere sahip çıkmamızın bir gereğidir” şeklinde konuştu.

Pazar gün itibariyle yapılan Halkın Partisi ilçe kongreleri sonucunda yeni dönemde ilçe yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi:

Girne ilçe yönetimi:

Çağın Çağatay Karataş (İlçe Başkanı)

Neşe Anibal

İhsan Tuncalı

Bahadır Ünlü

Muhammet Ercan

Halit Dur

Özgül Ezgin

Kerim Güneş

Uğur Kıroğlu

Güzelyurt ilçe yönetimi:

Aykut Erişir (İlçe Başkanı)

Atilla Ertürk

Suna Tip

Adem Topak

İmam Güçlü

Utku Acısu

Safure Maniga

Gökhan Yıldırım

Mustafa Alas

Lefke ilçe yönetimi:

Murat Helvacı (İlçe Başkanı)

Özdemir Şanlıdağ

Enver Öztoprak

Hasan Karlıtaş

Yaşan Ertarkan

Şengül Balkaya

Teksen Köroğlu

Nermin Şanlıdağ

Ayşe Ömer Balkaya