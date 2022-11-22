Halkın Partisi'inden istifa ettiler

Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, Halkın Partisi’nden istifa ettiklerini duyurdu.

Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, istifa gerekçeleriyle ilgili detaylı açıklamayı gün içinde yapacaklarını bildirdi.

Ortak yazılı açıklamada, Baybars ile Rogers’in yanı sıra 9. Dönem Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun da Halkın Partisi’nden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, milletvekillerinin yanı sıra aralarında MYK eski üyeleri, kurucu üyeler, parti meclisi üyeleri ve ilçe örgütü üyelerinin de bulunduğu 64 kişinin de istifa dilekçelerini parti genel merkezine sundukları kaydedildi.

İstifa gerekçelerinin yer aldığı açıklamada, "“Köklü bir değişim ve topluma yeni bir siyaset sunma iddiasıyla yola çıkan Halkın Partisi’nin zaman içerisinde kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı, parti içi demokrasi, çok seslilik ve ortak akılla yeni politika üretme iddiasını kaybettiği, bozulan birlik ve bütünlüğün parti yönetimi tarafından yeniden sağlanmadığı, partinin kendi içerisinde uzlaşı kültürünü yitirmiş bir yapıya dönüştüğü ve partinin şu anki yapısı içerisinde topluma yarar sağlayabileceklerine dair inançlarını kaybettikleri…”ifadelerine yer verildi.