Halkın Partisi'nden panel

Halkın Partisi (HP), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle “Pandemi Mücadelesinde 365 Gün” başlıklı panel düzenledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan panelin moderatörlüğünü HP Milletvekili, Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers yaptı.

Pandeminin bir yılı tamamladığını belirterek paneli açan Rogers, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen Gülen İnce ve pandemi servisinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu’nun konuşmacı olduğu panelde, pandemi sürecinde yaşananlar, alınması gereken önlemler, aşı süreci konuşuldu.