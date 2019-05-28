Halkın Partisi’nde istifalar devam ediyor

HP Kurucu üyelerinden Ayşen Kumser ve Halkın Partisi üyelerinden Arif Boşnak, Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi Orkun Bozkurt, Halkın Partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

UBP ile koalisyonun ardından HP’den peşi sıra istifalar gelmeye devam ediyor.

Geçen haftaki istifaların ardından bugünlerde de partinin önemli isimlerinden ve kurucularından Ayşen Kumser ve Arif Boşnak partiden ayrıldıklarını duyurdu.

Ayşen Kumser’in açıklaması şu şekilde:

“Halkın Partisi Kurucu Üyelerinden biri olarak, bugüne değin Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığına dek birçok farklı alanda görev yapmış biriyim. Gün geçtikçe Tüzüğümüzde yazdığımız kuruluşumuzdaki amaçlarımızdan aldığımız ve/veya almadığımız birçok kararla uzaklaştığımızı görmekten büyük bir üzüntü duyuyorum.

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve gördüğüm lüzum üzerine, Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyeliğinden, Parti Meclisi üyeliğinden, partideki diğer tüm görevlerimden ve de parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Kurucu üyelerinden biri olduğum partimden bu sebeplerle ayrılıyor olmaktan çok ama çok üzgünüm. Bugüne dek beni destekleyen, üzerimde hakkı olan, parti içinde ve parti dışındaki herkese çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ayşen Kumser”

Arif Boşnak’ın üyelikten istifa kararı ise şöyle:

“Ülkemiz adına DÜRÜST ve ŞEFFAF siyaset adı altında yola çıkan, ismini ve gücünü halktan alan HALKIN PARTİSİ’nin son dönemlerde almış olduğu kararlar ve içinde bulunma kararı aldığı koalisyon, benim görüş ve düşüncelerimle örtüşmemektedir. Bu nedenle bugün itibariyle Halkın Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne dek yan yana yürüdüğümüz arkadaşlarımın yollarının açık olmasını dilerim…”

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 11:53