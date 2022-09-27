Halkın Partisi’nden 3 örgütün külliye eylemine destek

Halkın Partisi (HP), külliye yapımına karşı Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenecek olan eyleme destek belirtti.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, külliye yapımı gündeme geldiği günden bugüne partinin, bu kadar derin bir ekonomik kriz yaşanırken, ülkenin ihtiyacının ve önceliğinin bir külliye ya da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası olmadığını dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Ayrı ve bağımsız bir devlet vardır diye dünyaya haykırdığımız, bunu öne çıkardığımız bir dönemde KKTC’nin yasalarını, kurumlarını, ihtiyaçlarını ve iradesini bypass etmek, devleti binalar üzerinden yüceltmeye çalışırken itibar olarak zayıflatan kendi içinde çelişkili bir yaklaşımdır” ifadeleri kullanıldı.

-“Türkiye’nin desteğine müteşekkiriz ancak…”

Bu nedenle bugün saat 15.30’da Kermiya çember’nde Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenecek olan eyleme Halkın Partisi’nin de katılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti yıllarca KKTC’de çeşitli alt yapı yatırımları yaparak, Kıbrıs Türkü’ne destek olmuştur. Yol, hastane ve diğer alt yapı yatırımlarının yapılmasında Türkiye’nin güçlü desteği yadsınamaz ve tüm bunlar için de müteşekkiriz. Ancak külliye projesi bu ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınmaksızın ortaya konulmuş bir adımdır. Bu alanın halkın kullanabileceği çağdaş bir kent parka dönüştürülmesi önemli, gereklidir ve yeterlidir. Bu alanda başka da bir binaya ihtiyaç yoktur.

Bugün Cumhurbaşkanlığı’nın da Cumhuriyet Meclisi’nin de halkın beklediği hizmeti veremiyor olması, beklentinin altında kalması kullanmakta oldukları binaların büyüklüğü ve durumuyla ilgili değildir. Odaklanmamız gereken şey binaların büyüklüğü, yeniliği ve ihtişamı değil verilecek olan hizmetin kalitesi olmasıdır.”