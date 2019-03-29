Halkın Partisi’nden bir heyet, Turkcell Girne Yarı Maratonu’na kayıt yaptırdı

Halkın Partisi’nden bir heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek, Turkcell Girne Yarı Maratonu’na kayıt yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekilleri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers, Girne Belediyesi Meclisi üyeleri Derya Hoca ve Burak Güler ile Girne ilçe yönetimi, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, 14 Nisan’da yapılacak Turkcell Girne Yarı Maratonu’na kayıt yaptırdı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, görüşmede yaptığı konuşmada, HP’den bir heyeti belediyede görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, kent ve yerel yönetimler konusunda bilgi alışıverişinde bulundu.

Nidai Güngördü, Belediyeyeler Değişiklik Yasası ve Belediye Reformu hakkında görüşlerini belirterek, hükümetten beklentilerini anlattı.

Güngördü ayrıca, bu yıl “Yardıma Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratondan elde edilecek gelirin SOS Çocuk Köyü Derneği, 18 Yaşüstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfına bağışlanacağını kaydetti.