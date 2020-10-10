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Halkın Televizyonu seçim ekranı ve web sitesiyle seçime hazır...

Halkın Televizyonu seçim ekranı ve web sitesiyle seçime hazır...
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Halkın Televizyonu olarak bu seçime çok çalıştık.

Her adaya aynı mesafede durduk.

Yeri geldi övüldük - yeri geldi eleştirildik.

Her daim farkımızı hissettirdik ve Kıbrıs Türkünün demokrasine gereken katkıyı koyduk.

Her seçim dönemi her adayın sesi olduk.

Seçim gecesi, 6 bölgeden aynı anda canlı yayınımızla, anlık ve doğru sonuçlarla , bağımsız modöratörler ile hem ekranlarda, hem sosyal medya da hem de sitemizle anında tüm sonuçlara ulaşabileceksiniz.

Şimdi seçim zamanı.

Sizin seçiminiz Genç TV olsun

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 13:18
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YSK: "Propaganda ve propaganda nitelikli yayın...
YSK: "Propaganda ve propaganda nitelikli yayın...
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