Halkın Televizyonu seçim ekranı ve web sitesiyle seçime hazır...

Halkın Televizyonu olarak bu seçime çok çalıştık.
Her adaya aynı mesafede durduk.
Yeri geldi övüldük - yeri geldi eleştirildik.
Her daim farkımızı hissettirdik ve Kıbrıs Türkünün demokrasine gereken katkıyı koyduk.
Her seçim dönemi her adayın sesi olduk.
Seçim gecesi, 6 bölgeden aynı anda canlı yayınımızla, anlık ve doğru sonuçlarla , bağımsız modöratörler ile hem ekranlarda, hem sosyal medya da hem de sitemizle anında tüm sonuçlara ulaşabileceksiniz.
Şimdi seçim zamanı.
Sizin seçiminiz Genç TV olsunGüncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 13:18