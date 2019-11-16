"Halkların değerlerine saygısızlık yapmaya Kıbrıs Türk toplumu asla müsade etmeyecek"

Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılması olayıyla ilgili Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs’ta ve her yerde, bireyler, toplumlar, uluslar birbirlerinin sembollerine saygı göstermek durumundadırlar. Bu şekilde saygısızlık edilmesi kabul edilemez. Yapılan eylem son derece yanlış ve çirkin. Bu tarz nefret besleyen eylemleri önlemenin en temel unsuru barış eğitiminin ve kültürünün yaygınlaştırılmasıdır.

Halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini düşünenler bilsin ki, Kıbrıs Türk toplumu buna asla müsade etmeyecek.

Bayrağımız, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolüdür, KKTC'nin varlığının bir simgesidir. Dolayısıyla bayrağımız gönderden hiç inmeyecek."