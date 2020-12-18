Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla mesajlar yayınlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nda iz bırakan komutanlardan Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, “Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından, Beşparmak dağlarında kahramanlıklar yaratarak Barış Harekatına iz bırakan kahraman komutanımız Haluk Üstügen hakkın rahmetine yürümüştür. Ailesinin, sevenlerinin ve milletimizin başı sağolsun. Seni unutmayacağız kahraman komutanım. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİ

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, Emekli Binbaşı Haluk Üstüngen’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu, mesajında, Emekli Binbaşı Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dedeoğlu, “Kıbrıs Barış Harekâtındaki efsane kahramanlığını asla unutmayacağımız, Emekli Binbaşı Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla, Türk Barış Kuvvetleri Gazileri ve aileleri olarak merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine en derin duygularla sabırlar dileriz” ifadelerine yer verdi.