Hamit Bakırcı: "Sağlık hizmetleri tüm köylere yayılacak"

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, sağlık hizmetlerini tüm köylere yayacak ‘Doktor Eşliğinde Yerinde Sağlık ve Bakım Hizmeti Projesi’nin hayata geçeceğini vurguladı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırcı, Erenköy ve Karpaz’ın kırsal bir bölge olması nedeniyle birçok sorunun var olduğuna dikkat çekerek, köylerdeki altyapıların, yolların ve kaldırımların durumlarının içler acısı olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki ekonomik sıkıntılara işaret eden Bakırcı, göreve gelmesi durumunda birçok sorunun ortadan kısa süre içerisinde kaldıracak projeler hazırladıklarını kaydetti.

Bakırcı, belediyenin araçlarından yarısından fazlasının çalışamayacak durumda olduğunu belirterek, “Tüm bu sorunlarının artık çözümlenmesi gerekiyor. Merkezi hükümet ile de yakın çalışara bu sorunları çözeceğiz” dedi.

‘Doktor Eşliğinde Yerinde Sağlık ve Bakım Hizmeti Projesi’nin detaylarını paylaşan Bakırcı, sağlık hizmetlerinin tüm köylere yayılacağını müjdeledi.

Bölgede uzun süredir doktorluk yaptığını anımsatan Bakırcı sağlık sorunlarını en iyi bilen insanlardan biriyim ve bölgedeki sağlık sorununu çözebilecek projemiz de hazır. Bu projemizle birlikte sağlık hizmetini bölge halkımızın ayağına götüreceğiz” ifadelerini kullandı.