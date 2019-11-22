Hamitköy Çemberinde kaza

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Hamitköy kavşağında Mustafa Güleç (E-39) yönetimindeki tır üzerindeki dorse, gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı yola devrildi.
Kazada yaralanma olmadı.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa Güleç yönetimindeki tır, dorse üzerinde gerekli emniyet tedbirlerini almadan tehlikeli yük taşıdığı sırada, Hamitköy çemberini dönerken taşıdığı dorse yükü yola devrildi.
Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam etttiği kaydedildi