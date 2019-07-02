Hamitköy'de işyeri kundaklandı

Hamitköy’de bu sabah bir iş yeri kundaklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 05.30 sıralarında, Hamitköy'de Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren KSF Development adlı iş yeri, güneye bakan camı açılarak içeriye muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

Çıkan yangında ofisteki eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin kundaklamayla ilgili soruşturması sürüyor.