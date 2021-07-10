Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamitköy’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamitköy’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.’nin (E-27), Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahında arama yapmak üzere gelen Narkotik ekiplerini görmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigarayı attığı tespit edildi.

Bahse konu kişi tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.