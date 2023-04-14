Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu öğrencilerinden Birinci Medya'ya ziyaret

Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu öğrencileri Birinci Medya Kurumunu ziyret etti...

Minik öğrencilere öncelikle Reklam Müdürü Gökçe Dağman tarafından kurum hakkında bilgiler verildi...

Öğrenciler daha First fm’de programcı Arun Acunsal’ın canlı yayına katıldı...



Hamitköy ilkokulunun minik öğrenciler daha canlı yayın stüdyolarını haber merkezini ve rejiyi gezdi...Öğrencilerin geldiği sırada yayında olan Genç Tv’nin gündüz kuşağı programcısı Nazar Erişkin ile Bugüne Dair programınada katılan minikler keyifli dakikalar yaşadı..Ziyarete gelen minik öğrencilere meyvesuyu ve kek ikramında da bulunuldu.