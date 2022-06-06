Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda etkinlik

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Okul bahçesindeki çam ağaçlarına kuş yuvaları asıldı.

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ezcan Özsoy başkanlığında, Asbaşkan Pervin Gürler, İdari Komite Başkanı Rıdvan Buzcu ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkan 1’inci Yardımcısı Gülsün Madi’den oluşan heyet, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukların boyadığı kuş yuvaları, okul bahçesindeki çam ağaçlarına Orman Dairesi ekiplerinin katkısıyla asıldı.

Son zamanlarda ülkede yaşanan yangın felaketlerinde yuvasız kalan kuşların barınmaları ve çam kese böceği ile biyolojik mücadele amaçlı “Kuş Yuvalarının Asılması” etkinliği, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile okul öğretmen ve öğrencilerinin sponsorluğunda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve vakıf yetkilileri, okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerine “Bir Zeytin Fidanı Dik, Senin De Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası hakkında bilgi vererek, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte, sponsorlara, yuvanın asılı bulunduğu ağacın koordinatlarını içeren kampanya sertifikaları da takdim edildi.