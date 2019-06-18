Hamzaoğulları, İskele ve Karpaz bölgesindeki eğitim sorunlarını gündeme getirdi

Genel Kurul’da CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “İskele İlçesi ve Karpaz Bölgesi’nde Eğitimde Olması Gerekenler” başlıklı konuşma yaptı.

İskele Karpaz konusunda yapılması gerekenlerin her gelen hükümetle görüşüldüğünü söyleyen Hamzaoğulları, İskele Karpaz’a, İskele Merkez-Orta Karpaz ve Ziyamet’ten yukarı olan bölgeler olmak üzere 3’e bölünerek hizmet verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İskele Merkez’de Bekirpaşa Lisesi’ndeki öğrenci sayısının 900’ün üstünde olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, ilgili binada 4 okulun tek çatı altında bulunduğunu kaydetti.

Hamzaoğulları, önceki hükümetin bu konuyla ilgili gerekli girişimleri yaptığını belirtti ve kolej bölümünün başka bir binaya açılması konusundaki projenin hangi noktada olduğunu sordu.

İskele Merkez’de köylerde bulunan okullardan birinin özel eğitim okulu haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Hamzaoğulları, orta Karpaz’da bulunan Mehmetçik Ortaokulu’nun altının “küçük krallıklar yüzünden boşaltıldığını” söyledi. Hamzaoğulları bu okulun liseye çevrilmesinde fayda olduğunu söyledi.

Kumyalı İlkokulu’nun tek başına kaldığını dile getiren Hamzaoğulları, İskele’de Sanayi içine bir okul yaparak, ortaokuldan sınav açılması kaydıyla bölgeden teknik mühendisler çıkarılabileceğini dile getirdi.

Hamzaoğulları Ziyamet Köyü’ndeki halı saha konusuna eğilmek gerektiğini de ifade etti.



ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da söz alarak, gelinen aşamada dünyada uygulanan iki model olduğunu söyledi.

Ya her küçük yerleşim yerinde bir okulla, ya da merkezi okullarla hareket edilebileceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, uzun yıllar köy okullarında eğitimlerin sürdüğünü anımsattı.

Ardından merkezileşmeye gidildiğine işaret eden Çavuşoğlu bu merkezileşmenin faydalı olduğunu söyledi.

Merkezileşmeyen okulların verimliliğinin ölçülmesi gerektiğini, merkezi okulların altyapı kapasitesinin de ölçülmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda yıllardır hem bir siyasetçi olarak hem devletin ekonomik yapısını düşünen biri olarak hem de bir eğitimci olarak çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Tek okulda tek öğretmenle büyüyen biri olarak fırsat eşitliği adına tüm yerleşim yerleriyle bu konuyu ele alacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, konuyu masaya yatıracaklarını anlattı.

Çavuşoğlu merkezileşme konusunda hem duyarlılık hem de bu adımı atabilecek iradenin bulunduğunu söyledi, konuyu bilimsel olarak inceleyeceklerini dile getirdi.