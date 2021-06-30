Hane halkı bütçe alan çalışmaları yarın başlayacak

Hane halkı bütçe alan çalışmaları yarın başlayacak
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İstatistik Kurumu, yarından itibaren  “Hane Halkı Bütçe Anketi” alan  çalışmalarına  başlanacağını açıkladı. Açıklamada, alan çalışmalarında görev alacak anketörlerin 3 haftalık teknik ve 1 haftalık teorik eğitiminin tamamlandığı da kaydedildi.

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