Hane halkı bütçe alan çalışmaları yarın başlayacak

İstatistik Kurumu, yarından itibaren “Hane Halkı Bütçe Anketi” alan çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Açıklamada, alan çalışmalarında görev alacak anketörlerin 3 haftalık teknik ve 1 haftalık teorik eğitiminin tamamlandığı da kaydedildi.