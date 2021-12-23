Harmancı, Alman Büyükelçisi Schlimm’i kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Almanya Federal Cumhuriyeti Kıbrıs Büyükelçisi Anke Schlimm’i kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı geçtiğimiz aylarda yeni görevine başlayan Schlimm’e başta Kıbrıs konusu, toplumlar arası görüşme süreci, Lefkoşa Rum Belediyesi ile ilişkiler ve belediyenin hizmetleri, uluslararası çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

LTB Başkanı Harmancı, Büyükelçi Schlimm’e yeni görevinde başarılar dilerken kendisinin nezlinde tüm Alman halkının Noel ve yeni yılını da kutladı.