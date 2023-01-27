Harmancı Ankara temaslarını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın daveti ile Ankara’da temaslar yapan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Harmancı ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelirken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile görüştü.

-ATO’da ticaret alanında yeni yaklaşımlara dair fikirlerini paylaştı

Temasları kapsamında Harmancı, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) da ziyaret etti. ATO Başkanı Gürsel Ercan ile bir araya gelen Mehmet Harmancı, iki şehir arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusundaki fikirlerini paylaştı.

Görüşmede iş insanlarının bu yöndeki beklentilerini de ATO Başkanı Ercan’a aktaran Harmancı, bu alanda yapılacak düzenleme ve uygulamaların Kıbrıs Türk iş insanlarının önemli beklentileri arasında yer aldığını dile getirdi.

LTB Başkanı Harmancı Ankara’daki temasları kapsamında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile de bir araya geldi.

Korukoğlu'na görevinde başarı dileyen Harmancı, Lefkoşa'nın kardeş şehir Ankara ile tüm çalışmalarında KKTC Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinin önemine vurgu yaptı.