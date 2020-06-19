 Harmancı: “Bilgi ve tecrübeleriyle bizlere ışık tutuyorlar”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılar Birimi, üyelerinin Babalar Günü’nü birime üye olan tüm babaları tek tek gezerek kutladı, Mr. Pound katkılarıyla hediyeler verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Pazar gün kutlanacak olan babalar günü vesilesiyle yaptığı açıklamada tecrübe ve bilgileriyle babaların çocuklarına ışık tuttuğunu belirterek “Her zaman, her koşulda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Harmancı, “Babalar fedakarlığı, güveni, doğruyu, iyiliği, adaleti temsil ediyor. Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız sunuyorlar. Hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.