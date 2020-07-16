Harmancı: “Bir kez daha yinelerim ki mülteciler ve sığınmacılar 'öteki' değil şehrin parçasıdır”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, katılımcı demokrasi ve iyi yönetim anlayışının eksiksiz yaşam bulması amacı ile yerel yönetimlerin önemli paydaşlarından sivil toplum örgütleri ile toplantılar dizisi başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB’nin hizmete açtığı Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde yer alan toplantıların ilki Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile gerçekleştirildi.

Toplantıya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Öykü Akcan ve bazı komisyon üyesi meclis üyeleri, MHD Yönetim Kurulu üyeleri ve proje temsilcileri ile belediyenin ilgili birimlerinden kişilerin katıldı.

Pandemi sürecinde belediyenin yürüttüğü çalışmalar kapsamında mültecilere yönelik gerçekleştirdiği hizmetler, MHD’nin sığınmacılara ve mültecilere yönelik çalışmaları ve sürdürdüğü projelerin görüşüldüğü toplantıda, LTB ile MHD’nin yaptığı ortak çalışmalarda başarılanlar ve ilerleyen dönemde hangi kurumsal iş birliklerinin geliştirebileceği konuşuldu.

HARMANCI: “ ‘MÜLTECİLER ÖTEKİ DEĞİL ŞEHRİN PARÇASIDIR’ SÖZÜMÜN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, göreve geldiği günlerde söylediği “Mülteciler öteki değil şehrin parçasıdır” sözünün gerektirdiği hizmetlerin verilmesi amacıyla MDH ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydederek, LTB’nin oluşturduğu Mülteci Hakları Komisyonu’nun da gayretleriyle birçok ortak çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Harmancı, dernek ile ortak çalışma planı yaptıklarını belirterek, dünyada ve ülkede mültecilere ve sığınmacılara karşı artan tehditler karşısında işbirliğini daha da geliştirme sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

En son Yayla köyü sahilinde meydana gelen mültecilerle ilgili olay hakkında MHD yöneticilerinden bilgi alan Harmancı, son zamanlarda Ceza Yasası’nda insan kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili yapılan düzenlemelerin olumlu olduğunu, ancak düzensiz yollardan ülkeye giriş yapmak zorunda kalan mültecileri koruyacak yasal düzenlemelerin de gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

“BİLGİ, DUYURU VE HABERLERİ İNGİLİZCE’YE ÇEVİREREK WEB SİTEMİZDE YAYINLIYORUZ”

LTB’nin tüm yabancıların da hizmetlerden ve şehirdeki önemli gelişmelerden haberdar olabilmeleri için LTB web sitesindeki birçok bilgi, duyuru ve haberin İngilizce’ye çevrilerek sayfada yayınlandığını ifade eden Harmancı, bu çevirilerin Arapça olarak da yayınlanabilmesi için çalışma yapabileceklerinin altını çizdi.

“YENİ AÇIK PAZARDA MÜLTECİLERE ÜRETTİKLERİNİ SATABİLECEKLERİ BİR ORTAM YARATABİLİRİZ”

LTB’nin inşa edeceği Yeni Açık Pazar alanında da mültecilerin ürettiklerini satabilecekleri bir ortam yaratılması için MHD ile iş birliği yapılabileceğini kaydeden Harmancı, böylece mültecilerin emekleri ile ürettikleri ürünleri satarak kazanç elde etmeleri için iyi bir zemin hazırlayacaklarını vurguladı.

“MÜLTECİ AİLELERİN KÜÇÜK ÇOCUKLARI KREŞ HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLECEK”

MHD ile istişare içinde Paylaşım Mutfağı’ndan bazı mültecilere günlük yemek ve Covid-19 sürecinde gıda yardımı yaptıklarını belirten Harmancı, LTB El Ele Kreşi’nin mülteci/sığınmacı ailelerin küçük çocuklarını da kreş imkanlarından faydalandırabileceklerini ifade etti.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nin STÖ’lere de açık olacağını dile getiren Harmancı, ihtiyaç duyan STÖ’lerin konferans, toplantı, söyleşi, film gösterimi, panel gibi amaçlar için randevu sistemi ile merkezi kullanabileceğini sözlerine ekledi.