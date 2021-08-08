Harmancı: "Bu ada çatışma için küçük birliktelik için ise yeterince büyük"

Erenköy Direnişi’nin 57. Yıl dönümü dolaysıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayan LTB Başkanı Harmancı, askerlik görevini Erenköy'de yaptığını belirterek, Erenköy’ün Kıbrıs halklarına her açıdan ışık olması gerektiğine dikkat çekti, “Bu ada çatışma için küçük birliktelik için ise yeterince büyük” dedi.

Harmancı'nın paylaşımı şu şekilde;

"Kendi askeri görevimin önemli bir kısmını Erenköy’de yapmıştım, hayatım boyunca edindiğim en büyük tecrübelerden biri oldu. Kitaplarda yazılanlardan, Kıbrıs Türk ilerici hareketin birlikteliğinden, öğrencilerin direnme ruhundan, mitolojik hikayelerden, kuşatılmış tepelerden, çaresizlik yerine asla pes etmeme anlayışından…

Her zaman toplumların geçmişleri ile yüzleşmelerin savundum ve geleceği buna göre şekillendirmelerini.

Erenköy de bize her açıdan ışık olmalı.



Her iki toplum bir daha ne direnme ihtiyacı duymalı ne de saldırı, silahların gölgesinde yaşamak yerine huzur ve barışı kovalamalı.Bu ada çatışma için küçük birliktelik için ise yeterince büyük.Tüm coğrafyamıza kan ve gözyaşı yerine barış ve huzur diliyorum, Erenköy’de hayatlarını kaybeden tüm insanlarımızı sevgi ve saygıyla yad ediyorum."