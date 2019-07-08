Harmancı: "Cumhurbaşkanımızla omuz omuza birlikte yürüyeceğiz"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından açıklama yaparak: "Cumhurbaşkanımızla omuz omuza, korkmadan tüm ilerici bireylerle birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Harmancı şunları paylaştı:

"Yaşanan gelişmeleri yorumlayamamak sadece bilinen bazı gerçekleri dile getirmekten korkmak demek. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman bu ülkede gericiliğe karşı özgür düşünce bayrağını yukarıda taşımıştır, linç kültürüne karşı hukukun egemenliğini zorlamıştır, son zamanlarda yaşananlar o günlerde yaşananların hazımsızlığı ve hiç başarılı olamayacak olan yetersiz denemeleridir.

Cumhurbaşkanı bu makamda olduğu sürece biz de biliyoruz ki ülkede var olan özgürlüklerinin garantisi ve sigortasıdır. Biz de fikri hür bireyler olarak bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza, korkmadan tüm ilerici bireylerle birlikte yürüyeceğiz."