Harmancı: "El birliği ile hem temizlik hem temiz tutmak önemli"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yaşamaktan keyif alınan temiz bir başkent için bugün hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile cadde ve sokak temizliklerine başladı.

“Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız şehri de temiz tutacağız. Ve eminim ki bu konuda yurttaşlarımızın da duyarlılığı ve el birliği ile başkent Lefkoşa örnek olacaktır” diyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “İnanıyorum ki bugün sendika ile memur ve işçi arkadaşlarımızla başlattığımız çalışma şehirde gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların da katılımı ve el birliği ile genişleyecektir. Temizlemek olayın bir boyutu, bir diğer boyut ise temiz tutmak, kirletmemek. Bunu da hep beraber başaracağız” şeklinde konuştu.