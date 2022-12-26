Harmancı: “En büyük örgütün halk olduğunu herkese gösterdiğiniz için teşekkür ederim”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşalılara seslenerek, “En büyük örgütün halk olduğunu herkese gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Lefkoşa’da tüm sandıkların açılmasıyla duyurulan gayri resmi sonuçlara göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Başkanı olarak yeniden seçilen Toplumcu Demokrasi Partisi adayı Mehmet Harmancı halka seslendi.

Harmancı, yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da üçüncü kez seçimin kazanmanın kolay olmadığını, çok mücadele ettiklerini ve yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, “Bunu tarihte bir tek Mustafa Akıncı yapmıştı. Onun izin gittiğimiz için çok mutluyum” diye konuştu.

- “Bu akşam halk zehir dilini aşka çevirdi”

“Biz bu sonucu biliyorduk çünkü halka güveniyorduk. Lefkoşalıların gözündeki ışığı gördük, Lefkoşalının sevgisini gördük. Lefkoşa bizim aşkla bağlı olduğumuz bir şehir ve Lefkoşa burada bizi sahipsiz bırakmadı” ifadelerini kullanan Harmancı, partisine, Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne, Yeni Kıbrıs Partisi’ne, Bağımsızlık Yolu’na ama her şeyden önce din dil, ırk, cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin sahada, zeminde ve sonra sandıkta buluşturdukları herkese teşekkürlerini iletti.

Harmancı, bu süreçte kimseyi kırmadıklarına, kara çalmadıklarına ve 3 dönemdir kara propaganda yapmadıklarına işaret ederek, “Bu akşam halk zehir dilini aşka çevirdi” dedi.

Öfke yerine sevgi, ben yerine biz, partim değil ülkem dediklerini vurgulayan Harmancı, bu akşam “biz” diyenlerin, “ülkem” diyenlerin kazandığını, Lefkoşa’nın kazandığını kaydetti.