Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Harmancı, mesajında şunları kaydetti.

"Sayın Ertan Birinci

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

31 Mayıs 1997 yılında kurulan ve ülkemizde ilk özel yayıncılığı başlatan Kıbrıs Genç TV, bu sayede çok sesliliğin başlangıcını temsil eden bir kuruluş olmuştur. Aradan geçen 23 yılda halkın sorunları ile ilgilenen ve toplumsal süreçleri yakından takip eden Kıbrıs Genç TV, her kesimin sesini duyurma konusunda önemli bir yayıncılık başarısı göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yaşınızı kutlar, başarılarınızın devamını dilerim."