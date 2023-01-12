Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün sağlık, eğitim ve çevre konularında topluma hizmet ve yardımı ilke edindiğini kaydetti ve ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Harmancı, yeni dönemde de sivil toplumla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Gülçin Erkmen de sivil topluma gösterdiği destek için Harmancı’ya teşekkür etti. LTB ile ilerleyen günlerde Kaymaklı Bölgesi Buca Sokak’ta yer alan yeşil alanda "Atatürk Koruluğu" oluşturacaklarını kaydeden Erkmen, fidan dikimine Atatürk Öğretmen Akademisi, Atatürk Meslek Lisesi ile Atatürk İlkokulu’dan öğrencilerin de katılacağını belirtti.