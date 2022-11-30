Harmancı: “Lefkoşalıların güveni ve çalışanlarının belediyesine sahip çıkması sayesinde Lefkoşa’yı güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP’nin LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, “Sıkı bütçe disiplini uygulayarak, kaynaklara sahip çıkarak, LTB’nin hizmetlerini iyileştirip geliştirdiklerini, öz kaynaklar ile yatırım yapmaya başladıklarını ve Lefkoşa’yı hak ettiği yarınlara hazırladıklarını” söyledi.

Mehmet Harmancı’nın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Harmancı ve Lefkoşa ekibi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Basketbol Federasyonu ve Halk Sanatları Vakfı’nı ziyaret ederek, Lefkoşa için yaptıkları icraatları aktardı ve önümüzdeki dönemle ilgili projeler hakkında bilgiler verdi.

-“Hamitköy kanalizasyon projesinin hayata geçmesi için ciddi bir baskı unsuru olmaya devam ediyoruz”

Harmancı, Hamitköy-Dumlupınar kanalizasyon ihalesinin 2019 yılında AB tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti bize politik engel koyuyor” gerekçesiyle duraklatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “AB yetkililerine Kıbrıs Cumhuriyeti’nin engellemelerine karşı Kıbrıs Türk toplumunun haklarını korumakla yükümlü olduklarını hatırlattık, bu engel kaldırılana kadar Haspolat’ta AB’nin uygulamak istediği ve sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ni rahatlatacak bir projeyi de biz blokladık. Bu konuda ciddi bir baskı unsuru olmaya ve geri adım atmadan müzakere etmeye devam edeceğiz.”

-“Şeffaflık ve hesap verebilirlik”

Harmancı, KTAMS yetkilileriyle bir araya gelişinde, geçmiş iki dönemde, KTAMS ile birlikte ortak çalışmalar yaptıklarını, birçok alanda yollarının kesiştiği dönemler yaşadıklarını söyleyerek, “Demokrasi, özgürlük, adalet ve daha iyi bir yaşam yönünde gailesi olan kurumlar ve yöneticiler elbette aynı yolu yürürler ve bu yolda mutlaka kesişirler” ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu şartların iyi değerlendirilmesi gerektiği görüşünü paylaşan Harmancı, “Ülkemizin bugün gelinen aşamada yurttaşlarının talep ve beklentilerine cevap veremediği aşikardır. Bugün birçok ihalenin altından pis kokular çıkmaktadır” dedi. LTB’de “şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden asla ödün” vermediklerini belirten Harmancı, görev süresinde tek bir ihale dosyasının bile mahkemeye götürülmediğine vurgu yaptı. LTB’nin “tüm badirelere rağmen, geçmişin kötü izlerini kapattığını” belirten Harmancı, “Lefkoşalıların güveni ve belediye çalışanlarının belediyesine sahip çıkması sayesinde Lefkoşa’yı güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

-“3x3’ün Başkent Lefkoşa bir marka haline gelmesi, Federasyonla ortak başarımızdır”

Harmancı, Basketbol Federasyonunu ziyaretinde ise, KKTC Basketbol Federasyonu ile “çok değerli ortak çalışmalara” imza attıklarını ifade ederek, özellikle 3x3 Lefkoşa’nın bir marka haline gelmesinin LTB ile Federasyonunun “ortak başarısı” olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönem için “Spor ve Kardeşlik Parkı” projesini hedeflediklerini de belirten Harmancı, bu parkta yer alacak basketbol aktivitelerin için yine federasyonla iş birliği içerisinde olacaklarını ve ortak akıl ile adımların atılacağını ifade etti.

- “HASDER hepimizin değeridir”

Mehmet Harmancı, HASDER ziyaretinde yaptığı konuşmada, Vakıf yetkililerine bugüne kadarki iş birliği ve LTB’nin de katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, HASDER’in sadece bir folklor derneği olmadığını belirten Harmancı, “Bir araştırma merkezi ve aynı zamanda Kıbrıs Türk edebiyatı ve tarihine de önemli hizmetleri dokundan HASDER hepimizin değeridir” dedi.

Harmancı, LTB, HASDER ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliği ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHDF) katkılarıyla gerçekleştirilecek "Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışmasının bu yıl “Kadın ve Erkek Sirtoları” dalında yapılacağı bilgisini de paylaşarak, “Çevrimiçi Halk Dansları Yarışmasıyla halk danslarımızda bir ilki gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.