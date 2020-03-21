Harmancı: "Mağdur sığınmacılar adına gerçekleştirdiğiniz dayanışma paketlerimizi ilettik"

Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medyadan yapılan çağrılara sessiz kalmadı. Harmanıcı;" İskele/Erenköy bölgesine sizlerin mağdur sığınmacılar adına gerçekleştirdiğiniz dayanışma paketlerimizi ilettik, şimdi dönüş yolundayız"dedi.

HARMANCI'NIN PAYLAŞIMI;

Değerli arkadaşlar İskele/Erenköy bölgesine sizlerin mağdur sığınmacılar adına gerçekleştirdiğiniz dayanışma paketlerimizi ilettik, şimdi dönüş yolundayız. Bölge belediye başkanlarımız sevgili Hasan Sadıkoğluları ve sevgili Emrah Yeşilırmak’ın herkese selamları ve sevgileri var. Gereğinin çok üzerinde olacak şekilde halk dayanışması sağlanmıştır, şu an için daha fazla yardıma gerek olmadığını bizler de yerinde gördük.

Bir kez daha birlikte başardık.