Harmancı mal varlığını açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve LTB Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Harmancı, 25 Aralık yerel seçimleri öncesinde mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Harmancı, Haziran 2018 ve Haziran 2014 yerel seçimlerinde olduğu gibi mal varlığını açıkladı. Harmancı’nın 11 Kasım itibarı ile mal varlığı şöyle:

“Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan:

Karaoğlanoğlu’nda 1 adet dükkan, Zeytinlik’te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3’lük hissesi, Girne Büyükova’da 2 tane apartman dairesi, Yukarı Girne’de 2 apartman dairesi, Karşıyaka’da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka’da 2 evlek arsanın ¼’lük hissesi.

- Oğlu ile ortak mevduat hesabında 3.616 Sterlin, kendi adına olan hesabında 2.334 Euro

- Ortaköy’de 115 metrekare apartman dairesi

- 492.000 TL banka borcu

- Northern Travel Ltd.’de %10 hisse.

- SG 257 plakalı 2019 yılında alınan 2016 model Mercesdes Gle araç

Açıklamada, güncel mal varlığı beyanı yanında 2014 ve 2018 yıllarında yaptığı mal varlığı beyanları da hatırlatıldı. Harmancı’nın 2018’deki mal varlığı şu şekilde:

“Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan:

- Karaoğlanoğlu’nda 1 adet dükkan, Zeytinlik’te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3’lük hissesi, Girne Büyükova’da 2 tane apartman dairesi, Yukarı Girne’de bir apartman dairesi, Karşıyaka’da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka’da 2 evlek arsanın ¼’lük hissesi.

-Mevduat hesabında 6.189 Sterlin, 1.308 Euro ve 336 Türk Lirası.

-Northern Travel Ltd.’de %10 hisse.

-LF 832 plakalı 2010 yılında alınan Volkswagen Tiguan araç.

Harmancı’nın 2014 yılındaki mal varlığı beyanı ise şöyle:

“Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan:

- Karaoğlanoğlu'nda 1 adet dükkan, Zeytinlik'te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3'lük hissesi, Girne Büyükova'da 2 tane apartman dairesi, Yukarı Girne'de bir apartman dairesi ve Karşıyaka'da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka'da 2 evlek arsanın ¼'lük hissesi.

-Mevduat hesabında 6.189 Sterlin, 1.308 Euro ve 336 Türk Lirası.

-Northern Travel Ltd.'de %10 hisse.

-LF 832 plakalı 2010 yılında alınan Volkswagen Tiguan araç.”