Harmancı, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısını kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu’yu kabul etti. Toplantının en önemli konusu ise 2019’da ortaya çıkan ve 2020 yılında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ta da görülen Covid-19 virüsü ile mücadelede her iki belediyenin yapmış olduğu çalışmalar oldu. Başkan Harmancı: “Süreci yerel yönetim-sivil toplum-özel sektör ve yurttaşların işbirliği ile başarıyla geçirdik” LTB Başkanı Mehmet Harmancı da başkent Lefkoşa’da kendi öz kaynakları, duyarlı iş insanları,STÖ’ler, meslek örgütleri, birlikler ve sendikaların da destekleriyle Mart ile Mayıs ayları arasındaki Covid-19 sürecini geçirdiklerini belirtti. Başkan Harmancı “Paylaşarak Başaracağız” adlı kampanya ile ayrım yapmaksızın şehirdeki tüm ihtiyaçlı insanlara gıda paketi dağıttıklarını, dezenfektasyon çalışmalarını sürekli olarak sürdürdüklerini ve şehirdeki işyerlerine yönelik denetimlerle bulaş riskini en aza indirdiklerini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü uyarıları ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uyarı ve önerileri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Harmancı, Lefkoşa’daki başarıda yerel yönetim-sivil toplum-özel sektör ve yurttaşların işbirliği ve dayanışmasının çok önemli bir yeri olduğunu da sözlerine ekledi. Corona sürecinde en başarılı belediyelerden biri sosyal demokrat Muratpaşa oldu Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ise belediye olarak aldıkları önlemler ile Türkiye’nin corona vaka sayısı olarak en başarılı yerel yönetimlerinden biri olmayı başardıklarını kaydederek Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ekibinin uyguladığı sosyal belediyecilik ve alınan önlemler bütünü ile halk sağlığı açısından büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Kansu: “Kendi ürettiğimiz maskelerden Lefkoşa halkına da katkı olarak verebiliriz” Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan sosyal demokrat belediye başkanı Mehmet Harmancı’nın yönettiği Lefkoşa’ya selamlar getirdiğini belirten Kansu, her iki belediyenin ilişkilerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Kendi kurdukları tesiste maske üretimi de yaptıklarının altını çizen Kansu, Lefkoşa halkına maske katkısı yapabileceklerini ve bunun için belediyede gerekli çalışmayı yapacağını kaydetti. Her yıl Ekim ayında belediyenin düzenlediği Kaleiçi Festivali’nde Başkan Harmancı’yı da aralarında görmek istediklerini söyleyen Kansu,başkan Harmancı’yı festivale davet etti.