Harmancı seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı bu sabah saat 10.30’da Çağlayan İlkokulu’ndaki 101 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Harmancı oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada seçimin herkese hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

“Bu seçim bir tek Lefkoşa için değil, tüm ülkede, 18 belediyede aday olan başkan, belediye meclis üyesi, muhtar ve aza adaylarının tümüne hayırlı olsun. Bugünün, ülkemizin demokratik bir şekilde geleceğe taşınmasında bir mihenk taşı olmasını diliyorum.

Bu akşam biz bir son yaşamayacağımızdan çok eminiz. Bütün bu süreçte demokratik hayatımıza zenginlik katan tüm adaylara öncelikle teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber bugüne kadar mücadele eden tüm arkadaşlarımıza; gerek bizlerin gerekse diğer adayların yanında emek koyan herkese çok teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar demokratik olgunluk içerisinde bir süreç yaşandı, umarım bu akşam da aynı şekilde sonuçlanır.

Gerek Lefkoşa gerekse ülkenin diğer belediyelerinde oluşacak sonuçların ülkeyi bir sonraki adıma taşımasını diliyorum. Bugün ‘ben’ değil, ‘biz’ kazanacak, partiler değil ülke kazanacak.”

Harmancı, bugüne kadar emek koyan tüm YSK ve İSK yönetici ile görevlilerine ve basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, bugünkü görevlerinde de başarılar diledi.

Harmancı bir soru üzerine ise seçim sonuçlarını sonuçlar açıklanmaya başladıktan bir süre sonra TDP Genel Merkezi’nde takip edeceğini açıkladı.