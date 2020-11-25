Harmancı: “Şiddetle etkin mücadele için bütünlükçü bir devlet politikası ve kurumlar arası koordinasyon şart”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Harmancı mesajında, “Bugün LTB Kadın Sığınma Evi 4. yaşını dolduruyor. 2016 yılında belediyeye ait eski bir binayı amaca uygun şekilde tadil etmiş, halkımızın da desteğiyle ülkenin tek kadın sığınma evi olarak hizmete koymuştuk” diyen Harmancı, “Her yıl 25-30 kadına ve çocuklarına ev sahipliği yapan, güvenli yeni bir hayata adım atmaları için ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunan sığınma evi, yeni yerine taşınma hazırlıklarına başlıyor. Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile inşa edilen yeni sığınma evi, çok daha ideal fiziksel şartlarda daha fazla direnişçiye hizmet sunabilecek” ifadelerini kullandı.

LTB Kadın Sığınma Evi’nin güvenli barınma hizmeti yanında her yıl 100’ü aşkın direnişçiye de çeşitli koruma ve destek hizmetleri verdiğini vurgulayan Harmancı, ancak sığınma evleri ve diğer koruma ile destek hizmetlerinin aile içi şiddetle mücadelenin sadece bir ayağı olduğunu kaydetti.

Harmancı şöyle devam etti:

“Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle etkin mücadele için bütünlükçü bir devlet politikası ve kurumlar arası koordinasyon şarttır. 2 yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması bu anlamda önemli bir adım olsa da merkez yönetim düzeyinde somut kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki aile içi şiddet ve diğer birçok insan hakkı ihlalleriyle mücadele, bütünlükçü bir sosyal adalet mücadelesinden bağımsız tam anlamıyla başarılı olamayacaktır.”