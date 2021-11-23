Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü.

Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşmede bazı LTB meclis üyeleri, belediye müdürü ve bazı üst düzey yöneticiler ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü hazır bulundu.

Başkan Harmancı: “Tahakküme değil; karşılıklı sevgi, saygı ve empatiye dayalı yeni bir ilişki biçimi kurmayı hedefliyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı mevkidaşlarına ve beraberindeki heyete “Kıbrıs’ın kalbi ve başkenti Lefkoşa’ya hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasına CHP’nin son dönemde ülkeye olan ilgisi ve yapıcı bir dil ile yeni bir ilişki biçimi oluşturma çabalarını gördüklerini ve bunu önemsediklerinin altını çizdi. Başkan Harmancı karşılıklı sevgi, saygı ve empatiye dayalı yeni bir ilişki biçimi kurma ve Kuzey Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini bir tahakküm ilişkisinden çıkarmanın her demokrat bireyin önemli görevlerinden biri olduğunun önemine vurgu yaparak farklılıkların bir gerginlik sebebi değil fikir dünyamızın ve demokrasinin bir zenginliği olarak adledilmesini umut ettiğini ve böyle görülmesi gerekliliğini belirtti.

Başkan Harmancı: “Merkezi hükümetin artık yetkilerini yerel yönetimler ile paylaşması gerekiyor”

Başkan Harmancı, “Ülkemizin nev-i şahsına münhasır durumu, izolasyonlar altında olması, uluslararası yatırım ve kredilere ulaşamıyor olması ,AB yapısal fonlarına erişemiyor olması ve çağın gerisinde kalmış yerel yönetimler yasası ile belediyelerin hizmet alanını çok dar bir alana oturtuyor. Bunlara ülkeye aktarılan fonların eşit ve adil dağıtılmaması da ekleniyor. Tüm bu hususları tartışabilmek ve bütünüyle aşabilmek bu aşamada oldukça değerlidir. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi’nin siyasetçilerin dilinden icraata geçmesi gereken önemli bir unsurdur. Dünyada her gün daha da artan yerel hükümetlerin gücü aslında merkezi de oldukça rahatlatan bir unsurdur. Pandemi ile birlikte yerelin vazgeçilmezliği ve önemi bir kez daha ortaya çıktı, darda kalanların, yoksullukla mücadele edenlerin ve refahtan eşit pay alamayanların yerel yönetimlerin hizmetlerinden ve dayanışmasından doğrudan faydalandığını gördük. Bunların tümünden çıkarcağımız ders, merkezi hükümetin artık yetkilerini yerel yönetimler ile paylaşması gerektiğidir.” dedi.

Başkan Harmancı : “İBB ile birlikte sorumluluk alıp Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı ve çevresinin düzenlenmesi konusunu çözme isteğimizi yineliyoruz”

Başkan Harmancı merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı ve çevresinin düzenlenmesi konusuna da değindi. “Geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Erkem İmamoğlu ile görüşerek anıt mezarı ve çevresinin düzenlenmesi için birlikte sorumluluk üstlenerek kamu vicdanında yara olan bu sorunu çözme yönündeki isteğimizi ve irademizi kamuoyu ile paylaştık. Farklı siyasal görüşlere sahip olsak da ülkemizin değeri olan merhum Cumhurbaşkanı’nın anıt mezarı ve çevresininin düzenlemesi talebimizin bugüne kadar makul ve mantıklı bir çerçevede reddediliş hikayesini ve cevabını duymadık. Bu üzücü ve manidardır. Hem kardeş şehrimiz İstanbul hem de diğer şehirler ile iş birliği ve dayanışmamızı ilerletmek için somut adımlar atacağımız bir döneme grime arzusundayız.” dedi.

Başkan Harmancı: “Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı bizim için çok önemlidir.”

Başkan Harmancı konuşmasını “Kıbrıs Türk demokrasisi çok zengin ve çok kültürlülüğe dayalı bir demokrasidir. Kıbrıs Türk halkı laikliği içselleştirmiş bir halktır. Bunun bir tehdit unsuru olarak görülmesini değil, bu yşayışımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Sizin de basın toplantısında değindiğiniz gibi iradeye saygı bizim için çok önemlidir. İlişkilerin karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı olarak ilerletilmesi bizleri mutlu etmesinin yanında herkesin yararınadır. CHP’nin bu açılımını ve ülkemize ziyaretini çok kıymetli buluyoruz. Bunu yeni bir ilişki biçiminin başlamasına vesile olması diliyor ve umuyoruz. LTB’nin CHP’nin 11 büyükşehir belediyesinin 4’ü ile kardeş şehir ilişkisi var ve bunlardan Ankara, Eskişehir ve İstanbul ile kardeş şehir olma kendi belediye başkanlığım dönemimde gerçekleşti. Bu kardeşliğin olumlu sonuçlarını sorumlu olduğumuz şehirlere yansıtmak, somut projelerle hissedilebilir bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu konuda da mevkidaşlarımız ile gerekli adımları atacağımıza yürekten inaniyorum” diyerek sonlandırdı.

Savaş: “KKTC’nin seçilmişleri ve halkının kendi arzusu, ortaya koymuş olduğu karar bizim için de önemlidir”

Heyet adına görüşmede konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kıbrıs’ta ve Lefkoşa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ziyaretlerini pandemi nedeni ile bir süre ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Savaş, KKTC’deki seçilmiş kişilerin ve halkın tercihinin CHP için büyük önem arz ettiğini belirterek, KKTC’nin gerek refah seviyesinin yükseltilmesi gerekse ekonomisindeki gelişmelere katkı sağlamak bunun yanı sıra sosyal ve kültürel bağların güçlendirmek adına söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu bir gerçek ki bizler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü olmasını hem de KKTC’nin hem kendi mecrasında hem de uluslararası platformlarda güçlü olmasını istiyoruz. Bununla birlikte KKTC’nin seçilmişleri ve halkının kendi arzusu, ortaya koymuş olduğu karar bizim için de önemlidir. Bu nedenle biz sadece ve sadece birlikte bir yol yürümek için buradayız. Belki toplumsal buluşmalarımız biraz geç oldu ama bundan sonraki süreç içerisinde güç olmamasını istemiyoruz. Bizler artık KKTC’deki hem seçilmişler hem de buradaki insanlarımız ile daha fazla birlikte olmak istiyoruz. KKTC’de de TC’de de birçok sorun olabilir. Tüm dünya bugün sorunlar ile boğuşuyor. Covid-19 pandemisi herkesi yordu. Hep birlikte el ele verip bunları aşmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnsanların farklı düşünceleri olabilir ama ülkelerin ve şehirlerin hem kimliği hem de o kimlikle birlikte beklentileri vardır. O beklentileri ortak paydada buluşturup, çözmek bizim gayretimiz. Ama doğal olan ortak bir noktada buluşup, sorunları hem yerel de hem de genelde çözmektir”

Yerelden kalkınmanın önemine de vurgu yapan Savaş sözlerini “Yereldeki bütün dinamikler tabiki merkezci hükümetlerde olacak ama ortak paydada bütün sorunları çözmek mümkün. İnşallah bizim buraya gelişimiz, bundan sonraki süreç içinde bir adım olur. Birlikte güzel işler yaparız” diyerek tamamladı.