Harmancı, TUFAD heyetini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) heyetini kabul etti.

LTB ile TUFAD’ın ortak çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede Dernek başkanı Arzu Turgay, Kültür Dairesi’nin katkıları ile TUFAD tarafından yayınlanan “Garaböcü” adlı Kıbrıs Halk Masalı kitabını Başkan Harmancı’ya takdim etti.

Görüşmede TUFAD Kültür Sanat Sorumlusu Nurten Dayı ve kitabı derleyen eğitimci-yazar Akıle Ruh Ekizoğlu da hazır bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, ülkede üretilen kültür sanat eserlerine her zaman değer verdiklerini söyledi.

Harmancı, Kıbrıs Türk toplumunun geçmişinden bugünlere aktarılan bu masal kitabının da özellikle çocuklar için çok değerli bir kaynak eser olduğuna dikkat çekti.

“Böylesi bir projeyi hayata geçirerek bizim masallarımıza sahip çıktığınız için sizi kutlarım” diyen Başkan Harmancı bu gibi kültürel ve eğitsel çalışmaların devamını diledi.